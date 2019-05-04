AK Parti'nin YSK temsilcisi Isparta milletvekili Recep Özel, İstanbul seçimlerine ilişkin, "Veriler belli. Biz bütün iddialarımızı, özellikle sandık kurulu başkanlarından şu anda gelen cevaplardan 19 bin 743 kişi vardı" dedi. İtiraz başvurusunun YSK'da Pazartesi günü görüşüleceğini anımsatan Özel, "Kurul üyelerimizin çalışma takvimine, saatine bağlı, ertesi güne de kalabilir.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA NETLEŞİR

Gelen cevaplar bana göre çok yetersiz. Yuvarlak cevaplar gelmiş. Bunun hakkında nasıl bir yöntem belirleyecekler, onu bir görmek lazım Pazartesi. Biz de bir an önce çıkmasını istiyoruz. Salı olur, Çarşamba olur bir an önce çıksın da. İstanbul için karar önümüzdeki hafta içinde netleşir. Talebimiz açık. Seçimlerin yenilenmesi. Eğer Türkiye'de seçim hukuku, seçim yargısı işleyecekse seçimin yenilenmesi kararının vermesi önünde hiçbir hukuki gerekçe olamaz, mutlaka vermek durumunda kalırlar" diye konuştu.



SABAH