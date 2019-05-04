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  • 04.05.2019 10:34
  • Son Güncelleme: 04.05.2019 10:49

'den açıklaması: İddialarımızın hepsini ispat etmiş durumdayız

'nin temsilcisi milletvekili , lerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Özel, "İddialarımızın hepsini ispat etmiş durumdayız." dedi.

'nin temsilcisi milletvekili , lerine ilişkin, "Veriler belli. Biz bütün iddialarımızı, özellikle sandık kurulu başkanlarından şu anda gelen cevaplardan 19 bin 743 kişi vardı" dedi. İtiraz başvurusunun YSK'da Pazartesi günü görüşüleceğini anımsatan Özel, "Kurul üyelerimizin çalışma takvimine, saatine bağlı, ertesi güne de kalabilir.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA NETLEŞİR
Gelen cevaplar bana göre çok yetersiz. Yuvarlak cevaplar gelmiş. Bunun hakkında nasıl bir yöntem belirleyecekler, onu bir görmek lazım Pazartesi. Biz de bir an önce çıkmasını istiyoruz. Salı olur, Çarşamba olur bir an önce çıksın da. İstanbul için karar önümüzdeki hafta içinde netleşir. Talebimiz açık. Seçimlerin yenilenmesi. Eğer 'de seçim hukuku, seçim yargısı işleyecekse seçimin yenilenmesi kararının vermesi önünde hiçbir hukuki gerekçe olamaz, mutlaka vermek durumunda kalırlar" diye konuştu.


SABAH

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