İBB kulislerine göre, Ekrem İmamoğlu'nun ortağı HDP için parti grubu odası yapma girişimi gizli tutulmaya çalışılıyor. CHP'li İmamoğlu'nun danışmanları, Millet İttifakı'nın gizli ortağı HDP'nin listelerinden İBB Meclisi'ne girenler için İBB katlarında yer aradığı, bazı odaları yıktırarak birleştirmeyi planladığı konuşuluyor.

İmamoğlu'nun danışmanlarının bu gizli planı "önümüzdeki günlerde 40-50 kişilik bir grup odasına ihtiyaç olacak" sözleriyle hayata geçirmeye çalıştığı hayata geçirmeye çalıştı.

Ekrem İmamoğlu'nun bu aceleciliğinde, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin seçimden hemen önce söylediği "İmamoğlu bilecek ki, seçilmişse HDP sayesinde seçilmiştir. Kürtlere rağmen siyaset yapamayacağını bilecek. Yapmaya çalışırsa siyaseten karşılığı olmayacak" sözlerinin etkili olduğu konuşuluyor.



CHP MECLİS ÜYELERİ İBB İŞTİRAKLERİNE ÇÖKMEYE HAZIRLANIYOR

Siyaset kulislerinde konuşulan, "İBB Şirketleri Millet İttifakını oluşturan partilere bölüştürüldü" planı YSK kararını beklemeden hayata geçiriliyor.

Hiçbir resmi vasfı olmayan CHP üyeleri, Türk Ticaret Kanunu'na göre yönetilen belediye şirketlerine yetkisiz ve hukuksuz olarak denetleme bahanesi altında baskın yapıyorlar.

Bazı CHP'li Meclis üyelerinin baskın ziyaretlerinde şirketlerin işleri ve faaliyet alanları hakkında hukuksuz bir biçimde bilgi almaya çalıştığı konuşuluyor.



CHP İLÇE BAŞKANLARI HANGİ HAKLA İBB ŞİRKETLERİNE GİDİYOR?

İBB'nin İştirak şirketlerini CHP'lilerin ilçe ilçe bölüştüğü de iddia ediliyor. Şirket merkezleri hangi ilçedeyse o ilçenin CHP İlçe Başkanına adeta zimmetlendiği ve hukuksuz ve yetkisiz biçimde taciz edildiği konuşuluyor.

Bu bağlamda, CHP'li bir ilçe başkanının bir belediye şirketine baskın ziyaret yaptığı, yöneticilerden yetkisiz ve hukuksuz şekilde şirket hakkında bilgi ve belge almak istediği öne sürülüyor.