MHP lideri Bahçeli, 06 BJK 01 plakalı klasik otomobilinde şoför koltuğuna oturarak Ankara turu attı. Videoda, Bahçeli'nin, otomobille MHP Genel Merkezi otoparkından çıkıp, 1071 Malazgirt Bulvarı ve Mevlana Bulvarı'nda ilerlediği anlar yer aldı.
'Gönül nedir bilene gönül veresim gelir' şarkısı eşliğinde, eski model otomobille başkent sokaklarında tur atan Bahçeli'yi trafikte bir sürücünün 'bozkurt' işaretiyle selamladığı görüldü. Video, Bahçeli'nin otomobille Genel Merkez'in otoparkına girişiyle sona erdi.
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