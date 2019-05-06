Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 06.05.2019 15:33
  • Son Güncelleme: 06.05.2019 15:48

'den eski model otomobille turu! Plakasındaki detay dikkat çekti

lideri 'nin direksiyonuna geçtiği, 06 BJK 001 plakalı, Ford marka, eski model otomobiliyle caddelerinde gezerken çekilen videosu, basın mensuplarıyla paylaşıldı.

lideri , 06 BJK 01 plakalı klasik otomobilinde şoför koltuğuna oturarak turu attı. Videoda, Bahçeli'nin, otomobille MHP Genel Merkezi otoparkından çıkıp, 1071 Malazgirt Bulvarı ve Mevlana Bulvarı'nda ilerlediği anlar yer aldı.

'Gönül nedir bilene gönül veresim gelir' şarkısı eşliğinde, eski model otomobille başkent sokaklarında tur atan Bahçeli'yi trafikte bir sürücünün 'bozkurt' işaretiyle selamladığı görüldü. Video, Bahçeli'nin otomobille Genel Merkez'in otoparkına girişiyle sona erdi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriBahçeli'den eski model otomobille Ankara turu! Plakasındaki detay dikkat çekti
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri