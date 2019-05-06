Son dakika... İstanbul kararının ardından AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel açıklama yaptı.

Recep Özel'in açıklamaları şöyle:



Seçimin yenilenmesi kararı 23 Haziran olarak belirlendi. Oy pusulaları tekrar basılacak. Seçimin sonucunda milletin kararına saygı duyacağız. Şaibe ve yolsuzluk vardır. Seçimin herkesin içine sinmesi için. Siyasi partiler aynı adaylarla seçime gidebilir. Ölüm ve istifa ile aday değişebilir. Seçmen kütüğü yenilenmeyecek. Mazbata iptali kararı da çıktı. Büyükçekmece ve Maltepe'yi bugün görüşmeye devam edeceğiz.

Talebimizin bu noktada haklılığı Yüksek Seçim Kurulunun bu kararıyla teyit edilmiş oldu. Yeniden, kanuna uygun bir şekilde yapılacak.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da açıklamalarda bulundu.

Şenocak'ın açıklamaları şöyle:

YSK'ya teşekkür ediyoruz. Hayırlara vesile olsun.