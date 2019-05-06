Son dakika gelişmesine göre, Binali Yıldırım YSK'nın kararının ardından açıklama yaptı. Yıldırım, yaptığı ilk açıklamada "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin tekrarlanacağı yönünde YSK kararı kamuoyuna duyuruldu. YSK'nın resmi açıklamasından sonra kapsamlı bir değerlendirme yapacağım. Karar İstanbulumuz için hayırlı ve güzel sonuçlara vesile olsun inşallah." ifadelerini kullandı.