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  • Son Güncelleme: 06.05.2019 22:20

Son dakika... 'nın kararının ardından 'dan ilk açıklama

'nın kararının ardından yaptığı açıklamada, "YSK‘nın resmi açıklamasından sonra kapsamlı bir değerlendirme yapacağım. Karar ’umuz için hayırlı ve güzel sonuçlara vesile olsun inşallah." dedi.

Binali Yıldırım: Kapsamlı bir değerlendirme yapacağım

Son dakika gelişmesine göre, 'nın kararının ardından açıklama yaptı. Yıldırım, yaptığı ilk açıklamada " Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin tekrarlanacağı yönünde YSK kararı kamuoyuna duyuruldu. YSK'nın resmi açıklamasından sonra kapsamlı bir değerlendirme yapacağım. umuz için hayırlı ve güzel sonuçlara vesile olsun inşallah." ifadelerini kullandı.

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