Şırnak'ta 2 askerin şehit düştüğü Gabar Dağı bölgesinde PKK'lı teröristlere yönelik hava destekli operasyon sürdürülüyor.

1 ASKER ŞEHİT OLDU

Akşam saatlerinde teröristlerle yeniden sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada bir asker ağır yaralandı. Helikopterle Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılan asker, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

1 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Operasyonda bir PKK'lı teröristin de etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

Bölgede operasyon devam ediyor.