Şırnak'ta 2 askerin şehit düştüğü Gabar Dağı bölgesinde PKK'lı teröristlere yönelik hava destekli operasyon sürdürülüyor.
1 ASKER ŞEHİT OLDU
Akşam saatlerinde teröristlerle yeniden sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada bir asker ağır yaralandı. Helikopterle Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılan asker, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
1 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Operasyonda bir PKK'lı teröristin de etkisiz hale getirildiği öğrenildi.
Bölgede operasyon devam ediyor.
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