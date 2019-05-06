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  • Son Güncelleme: 06.05.2019 20:46

'tan acı haber: 1 asker

'ın bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar sürüyor. Operasyon kapsamında çıkan çatışmada 1 asker düştü, bir PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Şırnak'tan acı haber

'ta 2 askerin düştüğü bölgesinde PKK'lı teröristlere yönelik hava destekli operasyon sürdürülüyor.

1 ASKER ŞEHİT OLDU
Akşam saatlerinde teröristlerle yeniden sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada bir asker ağır yaralandı. Helikopterle Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılan asker, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

1 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Operasyonda bir PKK'lı teröristin de etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

Bölgede operasyon devam ediyor.

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