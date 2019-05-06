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  • Son Güncelleme: 06.05.2019 19:33

Son dakika... , Büyükşehir Belediye Başkanlığı inin iptaline ve yenilenmesine karar verdi

Son dakika haberine göre , Büyükşehir Belediye Başkanlığı inin iptaline ve yenilenmesine karar verdi.

YSK, İstanbul için kararını verdi!

saat 14:30 itibarıyla leri için toplandı. , ve 'nin seçimin yenilenmesi başvurusunu görüştü.

Yüksek Seçim Kurulu İstanbul seçimine yapılan itirazları görüştü. İlçe kurullarından gelen raporları inceleyen kurul üyeleri, sürecin sonunda nihai kararını açıkladı.

YSK, seçiminin iptaline ve yenilenmesine karar verdi.

AK PARTİ'DEN AÇIKLAMA
Son dakika haberine göre Yüksek Seçim Kurulu AK Parti Temsilcisi Recep Özel, Twitter paylaşımında "İstanbul seçimleri yenileniyor. Hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.

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