Yüksek Seçim Kurulu saat 14:30 itibarıyla İstanbul seçimleri için toplandı. YSK, AK Parti ve MHP'nin seçimin yenilenmesi başvurusunu görüştü.
Yüksek Seçim Kurulu İstanbul seçimine yapılan itirazları görüştü. İlçe kurullarından gelen raporları inceleyen kurul üyeleri, sürecin sonunda nihai kararını açıkladı.
YSK, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ve yenilenmesine karar verdi.
AK PARTİ'DEN AÇIKLAMA
Son dakika haberine göre Yüksek Seçim Kurulu AK Parti Temsilcisi Recep Özel, Twitter paylaşımında "İstanbul seçimleri yenileniyor. Hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.
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