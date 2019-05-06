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  • Son Güncelleme: 06.05.2019 22:12

Başkan yle da buluştu

Cumhurbaşkanı , ayının ilk ını yle yaptı.

Başkan Erdoğan şehit aileleriyle iftarda buluştu

Başkan , ayının ilk ında yle buluştu. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki iftar basına kapalı gerçekleştirildi.

İftar programına, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da katıldı.

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