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  • Son Güncelleme: 06.05.2019 22:22

Eski rektörü ve eşi 'den açığa alındı

'da, () eski rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan ile eşi açığa alındı. Eski rektör ve Mühendislik Fakültesi için, üniversite tarafından " '' ve yolsuzluk" iddiasıyla hakkında idari soruşturma yürütülüyordu.

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