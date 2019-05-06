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  • Son Güncelleme: 06.05.2019 20:42

Son dakika... 21.00’de toplanacak

Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada, ve AK Parti Genel Başkanı başkanlığında 'nin saat 21.00'de başlayacağı bildirildi.

AK Parti MYK toplanıyor

Son dakika gelişmesine göre, AK () saat 21.00'de toplanacak. Merkez Yürütme Kurulu (MYK), 'nun () 'da lerin yenilenmesi kararının ardından olağanüstü toplanacak.

AK Parti Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada, ve AK Parti Genel Başkanı başkanlığında MYK'nin saat 21.00'de başlayacağı bildirildi.

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