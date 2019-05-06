Son dakika gelişmesine göre, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) saat 21.00'de toplanacak. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul'da seçimlerin yenilenmesi kararının ardından olağanüstü toplanacak.
AK Parti Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında MYK'nin saat 21.00'de başlayacağı bildirildi.
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