İftar duası - iftar vakti okunacak dualar Peygamberimizin iftar duası Türkçe - Arapça okunuşu. İftar duası o kadar kıymetlidir ki Peygamberimiz Hz. Muhammed bu duanın reddolunmayacağını bildirmiştir. Peki peygamberimizin iftar duası nasıl orucunu açarken ne söylerdi? Ramazan ayı birçok güzel amelin yapılacağı, Allah'ın rızasının kazanılacağı bir mevsim. Bu ayda Hz. Muhammed'in (S.A.V) müjdelediği birçok hayrın ve Salih amelin işleneceği günler var. Ramazan ayının bir diğer geleneği de iftar yemekleri vermektir. Peygamberimiz bu konuda şöyle buyuru: "Bir oruçluya iftar veren kimseye, o oruçlunun sevabı kadar sevap verilir. Ancak o oruçlunun sevabından da bir şey eksilmez."

İFTAR DUASI

"Allah'ım! Senin için oruç tuttum, sana inandım, sana dayandım, senin verdiğin rızkla orucumu açtım. Yarının orucuna da niyet ettim, benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla.""Allah'ım! Bu günde oruç tutup ibadete durmam için bana yardımcı ol; bu günün sürçme ve günahlarından beni uzaklaştır; bu günde sürekli olarak seni zikretmeği bana nasip eyle; tevfikinle ey yolunu şaşanları hidayet eden!""Allah'ım! Bu günde bana huşu ehlinin itaatini nasip eyle; mütevazı insanlar gibi dönüş yapıp tövbe etmemle göğsümü genişlet; imanınla, ey korkanların imanı ve güveni!""Allah'ım! Bu günde beni hoşnutluğuna götürecek bir kılavuz kıl bana; bu gün Şeytan'ı bana ulaştıracak hiçbir yol bırakma; benim yerleşeceğim ve rahat edeceğim yeri cennet kıl; ey arayanların hacetlerini yerine getiren -Rabbim-!"

İFTAR DUASININ KIYMETİ

İftar duası o kadar kıymetlidir ki Hazreti Muhammed bu duanın reddolunmayacağını bildirmiştir. Peygamberimiz bir hadisinde iftar duasının hikmeti için şunları söylemiştir;

-" Üç kimsenin duası reddolunmaz" iftar sırasında oruçlunun duası, adil hükümdarın duası, mazlumun duası. Allahü Teala bu duaları semaya yükseltir, gökyüzünün kapılarını açar ve" izzet ve cemalime yemin olsun ki, bir süre sonra da olsa, sana yardım edeceğim" diye yemin eder.''

PEYGAMBERİMİZİN İFTAR DUASI

Peki peygamberimizin iftar duası ve Türkçe manası nasıldır? Hazreti Muhammed iftarını açarken şu duayı okurdu;

-"Allahümme leke sumtü ve ala rızkıke eftartü."

TÜRKÇE MANASI : (Ey Allah'ım, Senin rızan için oruç tuttum ve Senin rızkınla orucumu açıyorum.)

Peygamberimizin orucunu açtıktan sonra da şöyle derdi; "Susuzluk gitti, damarlar ısındı, inşallah Tealaya sevap kesinleşti."

İslam alimlerinden Abdullah ibni Ömer Radiyallâhu ise iftar vakti şöyle dua ederdi: "Allah'ım, bütün kâinatı kaplayan rahmetinin hakkı için beni affet, günahlarımı bağışla."

İFTAR DUALARI TÜRKÇE VE ARAPÇA SÖZLERİ

İftar saatinde yüreğinizden geldiği gibi dua edebilirsiniz. Peygamberimizin de haber verdiği gibi oruçlu kimsenini duası reddolunmaz. Dilerseniz iftarda orucunuzu açarken aşağıdaki duaları da okuyabilirsiniz;

-Allahümme leke sumtü ve bike amentü ve aleyke tevekkeltü, sübhaneke ve ala rızkıke eftartü veli savmel' ğadin min şehri ramazane nev eytü fağfir li ma kaddemtü vema" ahhertü. "

TÜRKÇE MANASI : "Allah'ım! Senin için oruç tuttum, sana inandım, sana dayandım, senin verdiğin rızıkla orucumu açtım. Yarının orucuna da niyet ettim, benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla.''

İFTAR DUASI ARAPÇA : Arapçası: Bismillahi vel hamdü lillahi, Allahümme leke sumtü ve ala rızkıke eftartü ve aleyke tevekkeltü, sübhaneke ve ni hamdike tekabbel mini, inneke entes semiul alim.

TÜRKÇE MANASI : Allahım! Senin senin için oruç tuttum, Senin için rızkınla oruçumu açtım. Ancak sana tevekkül ettim. Seni hamdinle tespih ederim. Allahım benden kabul buyur. Çünkü sen işiten ve bilensin.

'Sizden biriniz orucunu açacağı zaman hurma ile açsın. Çünkü hurmada bereket vardır. Eğer hurma bulamazsa, su ile açsın. Zira su temizleyicidir.'

Ebu Davud ise Peygamberimizin oruç açmasıyla ilgili şunları aktarıyor;

-'Resulullah(s.a.v.) akşam namazını kılmadan önce birkaç tane taze hurma ile orucunu açardı. Eğer taze hurma yoksa kuru hurma ile açardı. Kuru hurma bulamazsa da bir kaç yudum su yudumlardı.'

İFTAR YEMEKLERİ VERMEK

Ramazan ayının bir diğer geleneği de iftar yemekleri vermektir. Peygamberimiz bu konuda şöyle buyuru:

"Bir oruçluya iftar veren kimseye, o oruçlunun sevabı kadar sevap verilir. Ancak o oruçlunun sevabından da bir şey eksilmez."

RAHAT ORUÇ TUTMAK İÇİN PEYGAMBERİMİZİN ÖNERİSİ

Özellikle yaz aylarında günlerin uzunluğu sebebiyle oruç tutmak zorlaşıyor. Susuzluk ve açlık baskın hale geliyor. İbni Malik Peygamberimizin bu konudaki şu tavsiyesini aktarıyor;

-"Dört şey yapan kişi orucu gayet rahat tutar:

-İftarı su ile açması

-Sahuru terk etmemesi

-Öğle istirahatını terk etmemesi

-Güzel koku kullanması.

ORUÇ VE İFTAR NEDEN ÖNEMLİ?

Peygamberimiz Hazreti Muhammed oruç ve iftarın önemini anlatırken şöyle demiştir;

-"Üç kimsenin duası geri çevrilmez, kabul edilir:

1- Oruçlunun iftar vaktindeki duası,

2- Adaletli hükümdarın duası,

3- Mazlumun duası.

RAMAZAN AYINDA NELER YAPILIR?

Ramazan ayı birçok güzel amelin yapılacağı, Allah'ın rızasının kazanılacağı bir mevsim. Bu ayda Hz. Muhammed'in (S.A.V) müjdelediği birçok hayrın ve Salih amelin işleneceği günler var. İşte onlardan bir kaçı:

Oruç tutmak

Geceleri Peygamber Efendimiz'in sav sünneti olan teravih namazını kılmak

Kur'an okumak

Namazları cemaatle kılmak

Sahur yapmak

İftar ettirmek

Kadir Gecesini aramak

Sabretmek

İhsan ve ikramda bulunmak

Tövbe etmek

Cenneti istemek

Çokça Kelime-i Tevhid söylemek

Ramazan umresi yapmak

Açları doyurmak