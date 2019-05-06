Yüksek Seçim Kurulu, AK Parti'nin "KHK ile ihraç edilen kişilerin oy kullanmaması gerektiği" yönündeki ek müracaatını reddetti.

YSK, AK Parti'nin daha önce yaptığı itirazı da kabul etmemişti.

Hatırlanacağı üzere seçimlerin ardından, KHK ile ihraç edilenlere mazbata verilmemesi, mazbataların ikinci en çok oy alan adaya verilmesi yönündeki karara HDP'nin itirazı vardı.

Bazı ilçelerde seçimi kazanan adayların KHK ile meslekten ihraç edilmeleri nedeniyle YSK'ye itirazda bulunulmuş, YSK de KHK ile ihraç edilen ve belediye başkanı seçilen adaylara mazbata verilmemesine karar vermişti. Bu adaylar yerine ikinci en çok oyu alan adaya mazbata verilmesi kararlaştırılmıştı.

HDP, YSK'nin bu kararına itiraz etti. HDP'nin itirazını bugün görüşen YSK, talebi oy çokluğuyla reddetti.