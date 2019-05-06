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  • Son Güncelleme: 06.05.2019 15:37

Son dakika: 'dan itirazına ikinci ret

, 'nin " ile ihraç edilen kişilerin oy kullanmaması gerektiği" yönündeki ek müracaatını reddetti. Seçim kurulu, AK Parti'nin ilk başvurusunun yanı sıra, HDP tarafından yapılan 'KHK ile ihraç edilenler yerine en çok oyu alan ikinci isme mazbata verilsin' talebine de olumsuz yanıt vermişti.

YSK'dan KHK itirazına ikinci ret

Yüksek Seçim Kurulu, 'nin " ile ihraç edilen kişilerin oy kullanmaması gerektiği" yönündeki ek müracaatını reddetti.

, AK Parti'nin daha önce yaptığı itirazı da kabul etmemişti.

Hatırlanacağı üzere seçimlerin ardından, KHK ile ihraç edilenlere mazbata verilmemesi, mazbataların ikinci en çok oy alan adaya verilmesi yönündeki karara HDP'nin itirazı vardı.

Bazı ilçelerde seçimi kazanan adayların KHK ile meslekten ihraç edilmeleri nedeniyle YSK'ye itirazda bulunulmuş, YSK de KHK ile ihraç edilen ve belediye başkanı seçilen adaylara mazbata verilmemesine karar vermişti. Bu adaylar yerine ikinci en çok oyu alan adaya mazbata verilmesi kararlaştırılmıştı.

HDP, YSK'nin bu kararına itiraz etti. HDP'nin itirazını bugün görüşen YSK, talebi oy çokluğuyla reddetti.

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