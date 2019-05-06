Son dakika haberine göre YSK, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ve yenilenmesine karar verdi. Kararın 4'e karşı 7 oy ile alındığı bildirildi. Kararla birlikte Ekrem İmamoğlu'nun mazbatası alınacak. İstanbul seçimleri için tarih belli oldu. YSK'nin kararını, sandık kurulu başkan ve üyelerinin kanunun açık hükmüne rağmen kamu görevlisi olmaması nedeniyle aldığı öğrenildi..

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kritik bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Seçim kurulları hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunacak." denildi.