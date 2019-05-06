Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 06.05.2019 22:43
  • Son Güncelleme: 06.05.2019 22:53

dakika... : kurulları hakkında suç duyurusunda bulunuldu

dakika... Yüksek Kurulu (): Seçim kurulları hakkında suç duyurusunda bulunuldu. hakkında suç duyurusunda bulunacak.

YSK!dan kritik açıklama: Suç duyurusunda bulunuldu

dakika haberine göre , İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı inin iptaline ve yenilenmesine karar verdi. Kararın 4'e karşı 7 oy ile alındığı bildirildi. Kararla birlikte Ekrem İmamoğlu'nun mazbatası alınacak. İstanbul seçimleri için tarih belli oldu. YSK'nin kararını, sandık kurulu başkan ve üyelerinin kanunun açık hükmüne rağmen kamu görevlisi olmaması nedeniyle aldığı öğrenildi..

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kritik bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Seçim kurulları hakkında suç duyurusunda bulunuldu. hakkında suç duyurusunda bulunacak." denildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriSon dakika... YSK: Seçim kurulları hakkında suç duyurusunda bulunuldu
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri