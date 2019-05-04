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  • Son Güncelleme: 04.05.2019 21:17

Bakan Albayrak: Kahramanlarımızın kanı yerde kalmayacak

, ve Azez'de terör örgütünün saldırılarında şehit olan askerler için başsağlığı mesajı paylaştı.

Kahramanlarımızın kanı yerde kalmayacak
, ve Azez'de terör örgütünün saldırılarında şehit olan askerler için başsağlığı mesajı paylaştı.




Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Azez ve Hakkari'de hain terör örgütü tarafından şehit edilen kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Kahramanlarımızın kanı yerde kalmayacak. Hain terör örgütü ile mücadelemiz sonuna kadar devam edecek" dedi.

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