Bakan Albayrak: Kahramanlarımızın kanı yerde kalmayacak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Hakkari ve Azez'de terör örgütünün saldırılarında şehit olan askerler için başsağlığı mesajı paylaştı.
Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Azez ve Hakkari'de hain terör örgütü tarafından şehit edilen kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Kahramanlarımızın kanı yerde kalmayacak. Hain terör örgütü ile mücadelemiz sonuna kadar devam edecek" dedi.
Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Azez ve Hakkari'de hain terör örgütü tarafından şehit edilen kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Kahramanlarımızın kanı yerde kalmayacak. Hain terör örgütü ile mücadelemiz sonuna kadar devam edecek" dedi.
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