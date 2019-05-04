UMED Kudüs Temsilciliğimiz, ajans çalışanlarının saldırıdan 3 dakika önce binayı boşalttıklarını, can kayıplarının olmadığını, ekipmanlarının ise saldırı sonucunda yok edildiğini bildirdi.

Gazze Şeridi'nde içinde Anadolu Ajansının ofisinin de bulunduğu binayı vuran Siyonist İsrail'i kınıyoruz. Uluslararası hukuku ayaklar altına alan ve görevini yapan gazetecileri dahi hedef almaktan çekinmeyen İsrail'e karşı uluslararası toplumun ortak tavır almasını bekliyoruz.

Terör devleti İsrail'in üyelerimizin de bulunduğu Anadolu Ajansının ofisini bulunduğu binayı vurması, cinnet halidir, insan hakkı ihlalidir, basına sansür girişimi ve evrensel hukuka ihanettir.

Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) olarak İsrail'e karşı, 'Hukuki girişimlerde bulunmak, gerekli kamuoyunu oluşturmak için' Uluslararası basın örgütlerini birlikte hareket etmeye davet ediyoruz.

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Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED)