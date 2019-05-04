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  • 04.05.2019 21:42
  • Son Güncelleme: 04.05.2019 21:42

'den 'in saldırısına tepki: Artık Yeter..!

Siyonist , 'nde içinde nın ofisinin bulunduğu binayı alçakça vurdu.

Artık Yeter..!

Kudüs Temsilciliğimiz, ajans çalışanlarının saldırıdan 3 dakika önce binayı boşalttıklarını, can kayıplarının olmadığını, ekipmanlarının ise saldırı sonucunda yok edildiğini bildirdi.

'nde içinde nın ofisinin de bulunduğu binayı vuran Siyonist 'i kınıyoruz. Uluslararası hukuku ayaklar altına alan ve görevini yapan gazetecileri dahi hedef almaktan çekinmeyen İsrail'e karşı uluslararası toplumun ortak tavır almasını bekliyoruz.

Terör devleti İsrail'in üyelerimizin de bulunduğu Anadolu Ajansının ofisini bulunduğu binayı vurması, cinnet halidir, insan hakkı ihlalidir, basına sansür girişimi ve evrensel hukuka ihanettir.

(UMED) olarak İsrail'e karşı, 'Hukuki girişimlerde bulunmak, gerekli kamuoyunu oluşturmak için' Uluslararası basın örgütlerini birlikte hareket etmeye davet ediyoruz.
Artık Yeter...

Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED)

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