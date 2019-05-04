Her yıl geleneksel olarak İstanbul Büyük Şehir Belediyesi (İBB) tarafından Maltepe ve Yenikapı alanlarından etkinlikler gerçekleştiriliyor ancak bu yıl İBB tarafından paylaşılan etkinlik takvimi vatandaşların tepkisini çekti.

İMAMOĞLU'NUN BİLGİSİ DAHİLİNDE DEĞİŞTİRİLDİ

Geçtiğimiz yıllarda İBB tarafından Maltepe ve Yenikapı etkinlik alanlarında iftarın hemen sonrasında teravih vaktine kadar Ramazan ayının ruhuna uygun bir şekilde enstrümantal, tasavvuf musikisi, ezgi gibi dinletilerle düzenlenen etkinlikler İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bilgisi dahilinde değiştirildi.



VATANDAŞTAN TEPKİ: İSİMLER VE TARZ RAMAZAN'A UYGUN DEĞİL

Daha önce teravih saatlerinde ara verilen etkinliklerin bu yıl tam teravih saatinde başlaması ve etkinliklere çağrılan isimler vatandaşlar tarafından büyük tepkiyle karşılandı.