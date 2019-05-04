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  • Son Güncelleme: 04.05.2019 15:54

İmamoğlu'nun talimatıyla yapılan konserlerine vatandaştan tepki yağıyor!

Oy için camide Yasin okutan Eyüp Sultan'da "gizlice" namaz kılan, dindarlara şirinlik yapan 'li 'nun gerçek yüzü ortaya çıktı. İmamoğlu'nun talimatıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi () tarafından ve Yenikapı alanlarında gerçekleştirilecek olan konserlerine tepki yağıyor. Vatandaşlar, "İsimler ve tarz Ramazan'a uygun değil" diyor.

İmamoğlu'na vatandaştan tepki yağıyor

Her yıl geleneksel olarak İstanbul Büyük Şehir Belediyesi () tarafından ve Yenikapı alanlarından etkinlikler gerçekleştiriliyor ancak bu yıl İBB tarafından paylaşılan etkinlik takvimi vatandaşların tepkisini çekti.

İMAMOĞLU'NUN BİLGİSİ DAHİLİNDE DEĞİŞTİRİLDİ
Geçtiğimiz yıllarda İBB tarafından Maltepe ve Yenikapı etkinlik alanlarında iftarın hemen sonrasında teravih vaktine kadar ayının ruhuna uygun bir şekilde enstrümantal, tasavvuf musikisi, ezgi gibi dinletilerle düzenlenen etkinlikler İBB Başkanı 'nun bilgisi dahilinde değiştirildi.

VATANDAŞTAN TEPKİ: İSİMLER VE TARZ RAMAZAN'A UYGUN DEĞİL
Daha önce teravih saatlerinde ara verilen etkinliklerin bu yıl tam teravih saatinde başlaması ve etkinliklere çağrılan isimler vatandaşlar tarafından büyük tepkiyle karşılandı.

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