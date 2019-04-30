İşte YSK'nın İstanbul takvimi

İstanbul'da seçim sonuçlarına yapılan itirazla ilgili bekleyiş devam ederken AK Parti'nin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) temsilcisi Recep Özel, dün süreçle ilgili bilgi verdi. YSK'nın 23 Nisan'da verdiği kararla, İstanbul seçimlerindeki usulsüzlük itirazlarında adı geçen 41 bin 132 seçmen ile memur olmayan sandık kurulu başkan ve üyelerinin 5 gün içinde araştırılmasını istediğini hatırlatan Özel, ilçe seçim kurullarına verilen sürenin bittiğini kaydetti. Özel, MHP'nin İstanbul geneli ve Maltepe seçim sonuçlarına ilişkin olağanüstü itirazlarıyla ilgili de 24 Nisan'da ara karar kurulduğunu, bunun için de Maltepe 1. ve 2. İlçe Seçim kurullarına 5 günlük süre verildiğini, ikinci karar gereği verilen sürenin de bugün saat 17.00'de biteceğini söyledi. Recep Özel, bazı ilçe seçim kurullarında araştırmaların henüz bitmediğini ifade etti.

TAKVİME HAPSETMEK DOĞRU DEĞİL

Hürriyet'in haberine göre, YSK'nın ilçe seçim kurullarına verdiği 5'er günlük sürenin kesin olmadığını söyleyen Özel bu sürenin, araştırmaların kısa zamanda yapılması amacıyla konulduğuna dikkat çekti. Özel, şöyle devam etti: "YSK, gelecek cevapların tamamını beklemek durumunda olacak. Bizim talebimiz, ilçe seçim kurullarının bir an önce bu araştırmaları yapıp, buraya göndermesi. Sürenin bitmiş olması, araştırma sonuçlarının gelmesinin beklenmeyeceği anlamına gelmez. İstanbul'daki 39 ilçe seçim kurulundan bütün ara kararların gereğinin yerine getirilmesi beklenecek. Geldikten sonra dosya açılır, içindeki bilgiler, belgelerle ilgili bizim de incelememiz olacak, kurul üyelerinin incelemesi olacak. Tekrar müzakere olacak ve karar verilecek." Özel, sürecin ne zaman tamamlanacağına ilişkin bir öngörülerinin bulunmadığını belirterek, "İlçe seçim kurullarından gelecek cevaplara bağlı. YSK'nın gündemine ve kurul üyelerimizin müzakeresine bağlı. Onu bir takvimle sınırlamak, bir takvime hapsetmek, pek doğru değil" diye konuştu.

ARAŞTIRILAN İDDİALAR

AK Parti'nin olağanüstü itiraz dilekçesinde oy sayım ve döküm cetvellerinin mühürsüz olduğu, oy kaydırmaları yapıldığı, kayıp oy pusulalarının bulunduğu, kısıtlı seçmenlerin oy kullandığı, sandık kurullarının oluşumunda usulsüzlük yapıldığı iddia edilmişti. AK Parti, toplam 41 bin 132 kişilik kısıtlı, zihinsel engelli, hükümlü listesi ile seçmen listesinde yer alan ölülerin yerine oy kullanılıp kullanılmadığının araştırılmasını istemişti. Ek dilekçe ile 5 bin 315 kısıtlı seçmenin daha araştırılması talep edilmişti. Başvuruda, İstanbul'da büyükşehir seçiminin iptali ve yenilenmesi istenmişti. MHP de İstanbul Büyükşehir ve Maltepe ilçe belediye başkanlığı seçimlerinin iptalini istemişti.

Bu arada, İYİ Parti'nin 5 bin 315 kısıtlı seçmenin daha araştırılması yönündeki Yüksek Seçim Kurulu ara kararına itirazı YSK tarafından reddedildi. Buna göre, kısıtlı seçmenlere yönelik araştırma devam edecek.