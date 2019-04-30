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  • Son Güncelleme: 30.04.2019 18:49

Mavi listedeki terörist yakalandı

haberine göre İçişleri Bakanlığından terörden arananlar listesinde "mavi" kategoride yer alan terör örgütü mensubu 'ın yakalandığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığı, terörden arananlar listesinin mavi kategorisinde yer alan ve 1 milyon 500 bin TL ödülle aranan terör örgütü mensubu 'ın yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası olan ve kırmızı bülten ile arama kaydı bulunan MLKP terör örgütü mensubu Azimet Ceyhan, Edirne'de Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlendiği operasyonla yakalandı. Terörden arananlar listesinin mavi kategorisinde yer alan Ceyhan, 1 milyon 500 bin TL ödülle aranıyordu.

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