YSK: Şaibeli görevli iptal nedeni!

AK Parti ve MHP'nin İstanbul seçimlerine ilişkin Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) yaptığı başvurular bu hafta karara bağlanacak. Geçen hafta yapılan olağanüstü itirazlarla ilgili ara karar veren YSK, İstanbul'daki 39 ilçenin seçim kurullarından kısıtlı, hükümlü ve zihinsel engelli seçmenlerin oy kullanıp kullanmadığı, nüfustan düşürülmeyen ölülerin yerine oy kullanıldığı iddiaları ile kamu görevlisi olmadığı halde sandık kurullarında görevlendirilenlerin araştırılmasını istedi. İlçe seçim kurulları bu araştırmaları tamamlayarak YSK'ya göndermeye başladı. YSK'nın 3 Mayıs Cuma gününe kadar araştırma sonuçlarını inceleyerek İstanbul seçimleriyle ilgili karar vermesi bekleniyor.

1999 yılında alınan karar

KURTALAN'DA KRİTİK KARAR

Yeni Şafak'ın haberine göre: AK Parti'nin hukukçuları, YSK'nın kısıtlı seçmen ve sandık kurulları ile ilgili kararlarını da mercek altına aldı. Bu kapsamda yapılan incelemede YSK'nın 5 Mart 1999 tarihinde kritik bir karara imza attığı ortaya çıktı. Siirt'in Kurtalan ilçesinde bir parti tarafından sandık kurulu üyelerine itirazda bulunuldu. Konuyu karara bağlayamayan ilçe seçim kurulu, YSK'ya başvurdu. Telefaksla Ankara'ya bir yazı gönderen ilçe seçim kurulu, "Sandık kurulu başkan ve üyelerinin sakıncalı görülmelerinden dolayı seçimin düzenli ve sağlıklı yürütülebilmesi için değiştirilip değiştirilmeyeceği hususunda" görüş istedi.