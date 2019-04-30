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  • Son Güncelleme: 30.04.2019 11:01

’ndan 81 il valiliğine gönderildi! Yarın başlıyor…

'ndan 81 il valiliğine gönderilen genelgeye göre yarından itibaren trafikte yaya önceliği denetimleri artırılacak.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 81 il valiliğini trafikte yaya önceliği konusunda uyardı. Emniyet ve jandarma trafik birimleri yarından itibaren trafikte yaya önceliği denetimlerini artırıyor

Tüm kolluk personeli görevi esnasında veya dışında, trafık ışığı bulunmayan yaya, okul geçıtlerı ile kavşaklarda, yayalara öncelik vermeyen sürücülere "trafik kural ihlali tespit tutanağı" düzenleyebilecek. Yaylara engel olan kaldırım üstü araç parklanmalarına izin verilmeyecek.

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