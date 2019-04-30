İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 81 il valiliğini trafikte yaya önceliği konusunda uyardı. Emniyet ve jandarma trafik birimleri yarından itibaren trafikte yaya önceliği denetimlerini artırıyor
Tüm kolluk personeli görevi esnasında veya dışında, trafık ışığı bulunmayan yaya, okul geçıtlerı ile kavşaklarda, yayalara öncelik vermeyen sürücülere "trafik kural ihlali tespit tutanağı" düzenleyebilecek. Yaylara engel olan kaldırım üstü araç parklanmalarına izin verilmeyecek.
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