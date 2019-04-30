Son dakika: Kuzey Irak'ta PKK hedefleri vuruldu MSB'nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan son dakika açıklamasında, ''Irak kuzeyi Gara, Hakurk ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.'' denildi.

MSB'nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan son dakika açıklamasında, ''Irak kuzeyi Gara, Hakurk ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.'' denildi. Ayrıntılar gelecek... TÜM MANŞETLER