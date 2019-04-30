Son dakika: Kuzey Irak'ta PKK hedefleri vuruldu

MSB'nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan son dakika açıklamasında, ''Irak kuzeyi Gara, Hakurk ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.'' denildi.
Ayrıntılar gelecek...
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