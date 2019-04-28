AK Parti ve MHP, İstanbul seçimlerinin iptali talebiyle YSK'ya gitti. 3 bavul dolusu belge kurula teslim edildi. İstanbul seçimlerinin iptali için yapılan başvurularla ilgili inceleme başlatan YSK, geçen hafta peş peşe ara kararlar verdi. En son İstanbul'da 5 bin 315 kısıtlı seçmenin daha araştırılmasına hükmetti. Araştırma için ilçe seçim kurullarına 5 günlük süre verildi. Gözler, İstanbul için YSK'nın vereceği karara kilitlendi.
YSK'nın en geç 3 Mayıs Cuma günü son kararını vermesinin beklendiği belirtildi. Ancak YSK'nın tek mesaisi İstanbul değildi. YSK, seçim takviminin başlamasından bugüne toplam 4 bin 150 karar verdi. Bunların 2 bin 400'ü seçim sonrası itirazlar sürecine aitti. Seçim sonrası verilen kararların bin 725'i muhtarlık itirazlarına ilişkindi. YSK, belediye başkanlığı ve meclis üyeliklerine dair de 675 karar verdi.
YSK Başkanı Sadi Güven ve kurul üyeleri, AK Parti'nin İstanbul itirazlarını görüşüyor.
HİÇ KİMSE İZAH EDEMEZ
AK Parti'nin YSK temsilcisi Isparta Milletvekili Recep Özel, İstanbul seçimleri ile ilgili çarpıcı verileri gözler önüne serdi. Özel, "Mülki idareden gelen kamu görevlisi sayısı 134 bin 351. Bunun 39 bin 648'ini görevlendirip 94 bin 703 kişi görev beklerken, 19 bin 623 kamu görevlisi olmayan kişilerin görevlendirilmesini hiç kimse izah edemez" dedi.
YSK'nın en geç 3 Mayıs Cuma günü son kararını vermesinin beklendiği belirtildi. Ancak YSK'nın tek mesaisi İstanbul değildi. YSK, seçim takviminin başlamasından bugüne toplam 4 bin 150 karar verdi. Bunların 2 bin 400'ü seçim sonrası itirazlar sürecine aitti. Seçim sonrası verilen kararların bin 725'i muhtarlık itirazlarına ilişkindi. YSK, belediye başkanlığı ve meclis üyeliklerine dair de 675 karar verdi.
YSK Başkanı Sadi Güven ve kurul üyeleri, AK Parti'nin İstanbul itirazlarını görüşüyor.
HİÇ KİMSE İZAH EDEMEZ
AK Parti'nin YSK temsilcisi Isparta Milletvekili Recep Özel, İstanbul seçimleri ile ilgili çarpıcı verileri gözler önüne serdi. Özel, "Mülki idareden gelen kamu görevlisi sayısı 134 bin 351. Bunun 39 bin 648'ini görevlendirip 94 bin 703 kişi görev beklerken, 19 bin 623 kamu görevlisi olmayan kişilerin görevlendirilmesini hiç kimse izah edemez" dedi.
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