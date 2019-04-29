Yeni askerlik sistemi son dakika açıklaması yapıldı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yeni askerlik sistemi ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. Milli Savunma Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, yeni askerlik sistemiyle ilgili çalışmaların devam ettiği, tekliflerin kanun taslağına konulduğu ve bakanlıkların mutabık kalması durumunda Cumhurbaşkanlığı onayına sunulacağı ifade edildi.
150 EMEKLİ PERSONELİN RÜTBELERİ GERİ ALINDI
OHAL'in kalkmasından bugüne kadar bakan onayı ile 1425 personel hakkında ihraç işlemi gerçekleştirilmiş, 150 emekli personelin rütbeleri geri alınmıştır."
S-400 KONUSU
S-400'lerle ilgili ilk sevkiyatın ise Haziran ve Temmuz aylarında yapılacağı, F-35'lerin ise kasım ayında Türkiye'ye geleceği ve Malatya'da konuşlandırılacağı belirtildi.
HULUSİ AKAR YENİ ASKERLİK SİSTEMİNİN DETAYLARINI ŞEMA İLE ANLATTI
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S400 konuşlanacağı yer çok önemli.biri batının ortadopusu diğeri ise akdeniz ve ege dır.bunların personeli çok gizli kalmalı,fetö,CIA,mossad,içerideki hainler burayı ele geçirme peşinde olacakdır.bunun için orada infaz timi de olmalıdır.hiç bir bilgi dışarı çıkmamalıdır.sen orayı koruyamaz isen hiç bir yeri koruyamazsın.s500 için Rusya ile yeni millileşme adı altında yapılabilir.yerli has neden olmasın.ABD nin patrıotları için uygun teklifi kabul ederse olur derim. Çğnkü dışarıdan ülkeye atılan füzeleri tespitinde başarılı bir sistem. Bunu milli olarak geliştirebiliriz.Türkiye havadan tehdit kalkarsa karadan kolay gelemezler.yeni milli yerli has sistemlerimizi dünyaya göstereceğiz.çok para kazanırız.
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