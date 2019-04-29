Yeni askerlik sistemi son dakika açıklaması yapıldı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yeni askerlik sistemi ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. Milli Savunma Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, yeni askerlik sistemiyle ilgili çalışmaların devam ettiği, tekliflerin kanun taslağına konulduğu ve bakanlıkların mutabık kalması durumunda Cumhurbaşkanlığı onayına sunulacağı ifade edildi.

150 EMEKLİ PERSONELİN RÜTBELERİ GERİ ALINDI

OHAL'in kalkmasından bugüne kadar bakan onayı ile 1425 personel hakkında ihraç işlemi gerçekleştirilmiş, 150 emekli personelin rütbeleri geri alınmıştır."

S-400 KONUSU

S-400'lerle ilgili ilk sevkiyatın ise Haziran ve Temmuz aylarında yapılacağı, F-35'lerin ise kasım ayında Türkiye'ye geleceği ve Malatya'da konuşlandırılacağı belirtildi.

HULUSİ AKAR YENİ ASKERLİK SİSTEMİNİN DETAYLARINI ŞEMA İLE ANLATTI