Yeni askerlik sistemi ne zaman yürürlüğe girecek? Askerlik sisteminin nasıl olacağı araştırılırken, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar canlı yayında açıkladığı şema ile merak edilenlere yanıt vermişti. Bu gelişmelerin ardından tek tip olarak da adlandırılan yeni askerlik sisteminin ne zaman yürürlüğe gireceği merak konusu oldu. Peki, yeni askerlik sistemi ne zaman yürürlüğe girecek? Yeni askerlik sistemi nasıl olacak? Yeni askerlik sisteminde son durum nedir? Askerlik 6 aya düşecek mi? İşte konu ile ilgili merak edilen her şey...

YENİ ASKERLİK SİSTEMİ NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren yeni askerlik sistemi ile ilgili Nisan ayı dikkat çekiyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yeni askerlik sistemi ile ilgili "Cumhurbaşkanımızın bir ilk ön talimatlarını aldık ama bir kez daha orada irdelenecek ondan sonra kanunlaşacak" diyerek 2019 Nisan ayında değerlendirileceğini belirtmişti.

31 Mart yerel seçimler nedeniyle Meclis 24 Şubat'ta çalışmalarına ara vermişti. Meclis 23 Nisan'dan sonra mesaiye başlayacak. TBMM'nin mesaiye başlaması ile birlikte Meclis'te birçok konu gündeme gelecek. Bunların başında yeni askerlik sistemi yer alacak. Yeni askerlik sistemi ile ilgili açıklama yapıldığında haberimizin içeriğinde yer alacaktır.

YENİ ASKERLİK SİSTEMİ NASIL OLACAK?

Yeni askerlik sisteminde şu şekilde dağılım olacak:

Bedelli askelik, yükümlü erbaş ve erşer, yedek astsubaylık, yedek subaylık ve dövizli askerlik.

Yeni askerlik sisteminin detaylarını açıklayan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, askerliğin 6 ay olacağını bildirdi. Akar, yeni askerlik sistemini şöyle anlattı:

"Her sene takriben 700 bin gencimiz askerlik yaşına geliyor. Bunların dağılımı şöyle olacak; bedelli askerliğe ayrılacaklar, yükümlü erbaş ve erler, yedek astsubaylık, yedek subaylık ve dövizli askerlik.

Bir gencimiz diyelim ki lise mezunu, bu gencimiz 1 ay temel askerlik yapacak. Bedelliye ayrılanlarla beraber. 1 ayı müteakip diğer lise mezunu ve altı gençlerimiz 5 ay daha kıtalarda askerlik yapacak, toplam 6 ay. 6 ayda sadece harçlık alacaklar.

1 aylık eğitimin sonunda kurada belirlenenlerin askerlikle ilişiği kesilecek.

Bedelli askerlik ücreti "40 bin gösterge x memur maaşı katsayısı x 6" olarak hesaplanacak."

YEDEK SUBAY, ASTSUBAYLIK NASIL OLACAK?

"Meslek yüksekokulu mezunları yedek astsubay olarak istihdam ediyoruz. Bu gencimiz geldiğinde 2 ay temel askerlik sınıf eğitimi alacak. Bu sürede harçlık alacak. Daha sonra kıtalara gittiğinde 10 ay maaş alacak. Bu 12 ayı tamamlayınca terhis olabilecek ya da sınav sonucu astsubaylığa geçebilecek. Meslek yüksekokulu mezunları isterlerse 6 ay erlik yapabilecek."

LİSANS İÇİN ASKERLİK NASIL OLACAK?

"Lisans ve lisansüstü eğitim görenler yedek subay olacak. Bunlar da 2 ay temel ve sınıf eğitimi alacak, 10 ay kıtalarda maaşlı görev yapacak. Sonra istek ve ihtiyaca göre subaylığa geçebilecekler."

NE KADAR MAAŞ VERİLECEK?

"Erlerimize vereceğimiz 6 ay maaş, astsubay, yedek astsubay, yedek subaylarımıza vereceğimiz maaşlar, subay maaşlarıyla tamamen orantılı. Yani yeni başlayan bir maaş keşfedilmeyecek."

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

Bedelli askerlik ücreti "40 bin gösterge X memur maaşı katsayısı X 6" olarak hesaplanacak. Bu hesaplamaya göre şu anki tutar 31 bin 343 lira olarak görünüyor. Bu tutar her 6 ayda bir memur maaş zammına göre yeniden hesaplanacak.

DÖVİZLİ ASKERLİK TUTARI NE KADAR?

Dövizli askerlik tutarı bedelli askerlik ücretine göre hesaplanacak. Dövizli askerlik bedeli şu anki kura göre 5 bin 113 Euro.