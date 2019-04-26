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  • Son Güncelleme: 26.04.2019 11:11

nde detaylar belli oluyor! Er olarak giren general olabilecek

, nde er olarak orduya girecek bir askerin kriterleri yerine getirdiği halde general olabileceğini belirtti.

Er olarak giren general olabilecek

Bakan ; beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Milli Savunma Bakan Yardımcıları Yunus Emre Karaosmanoğlu ve Alpaslan Kavaklıoğlu, sivil memurlarla öğle yemeğinde bir araya geldi.

YENİ SİSTEMDEN DETAYLAR VERDİ
ne ilişkin çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu belirten Bakan Akar, "Hiçbir zaman hiç kimsenin önü tıkanmıyor. Er olarak başlayacak genç arkadaşlarımız, uzman olacak, kriterleri yerine getirdiği zaman astsubay olacak diğer kriterleri yerine getirince subay olacak sonrasında general olacak. Hiçbir engel yok. Önemli olan bireyin çalışması, kendini geliştirmesi ve katkısı yani performansı." dedi.

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