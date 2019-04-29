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  • Son Güncelleme: 29.04.2019 13:15

Son dakika: 'ın kuzeyinde 14 'lı terörist etkisiz hale getirildi

kuzeyi Zap bölgesinde tespit edilen 14 ’lı bölücü terörist bölgeye düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi.

Terörle mücadele, yurt içinde ve sınır ötesinde kararlılıkla sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı 'ın kuzeyine hava harekatı düzenlendiğini bildirdi.

Zap bölgesine düzenlenen hava harekatıyla tespit edilen 14 'lı bölücü terörist etkisiz hale getirildi.

OPERASYONLAR KARARLILIKLA SÜRÜYOR
PKK/KCK terör örgütüne karşı yurt içinde ve Irak'ın kuzeyinde yürütülen operasyonlarda, 4 Nisan'dan bugüne toplam 154 terörist etkisiz hale getirildi.

15 TEMMUZ'DAN BU YANA 16 BİN 540 PERSONEL İHRAÇ EDİLDİ
TSK'dan, FETÖ/PDY ile mücadele kapsamında 15 Temmuz 2016'dan bu yana 16 bin 540 personel ihraç edildi, 6 bin 154 personel hakkında süreç devam ediyor.

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