İstanbul’da karara doğru
Doğru ise neden bu kişileri sandık kurulu üyesi yaptınız? İlçe seçim kurulları da bu sorulara cevap verecek. Araştırmalarını yapacak ve bir tutanakla neticeyi YSK'ya bildirecek. İlçe seçim kurullarının cevap verme süreci de gayet şeffaf olacak. Tıpkı diğer seçim işlemlerinde olduğu gibi siyasi partilerin temsilcileri de kurulda yer alacak. Sonra YSK ilçelerden gelen bu cevapları birleştirecek. Böylece kaç tane oy kullanmaması gereken seçmenin oy kullandığı ve kaç sandık kurulunun usulsüz oluştuğu ortaya çıkacak. Toplamda ortaya çıkan sayı İstanbul'daki fark olan 13 binden fazla ise YSK seçimde yapılan usulsüzlüklerin sonuca etki edecek derecede büyük olduğunu söyleyerek seçimi iptal edecek. Süreç baştan aşağı bu şekilde şeffaf, denetlenebilir ve adil ilerleyecek. Çıkacak sonuca da hepimiz rıza göstereceğiz. Baştan söyleyeyim, eğer YSK seçimin iptali yönünde karar vermezse kamuoyu vicdanı tatmin edilmemiş olur. Birçok kişi İstanbul seçimlerinin usulsüz olduğuna kanaat getirdi. Karar vicdani kanaatimizin aksi yönünde olur ama yapacak bir şey yok. Hoşumuza gitmese de YSK'nın kararlarına uymaktan başka çaremiz yok.
Sokağa dökülüp ortalığı yıkacak, kaos ve karmaşa çıkartacak halimiz yok. Peki ya YSK İstanbul seçimlerinin iptali yönünde karar verirse; yangından mal kaçırır gibi aceleyle mazbata peşine düşen CHP'li İmamoğlu ve bilumum ortakları buna razı gelecekler mi? Haksız yere oturdukları başkanlık koltuğundan olgunlukla kalkmasını bilecekler mi?
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