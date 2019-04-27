Sri Lanka'da geçen pazar yaşanan terör saldırıları sırasında otelde kahvaltı yaparken yaşamını yitiren ve Başkan Erdoğan'ın şehit sayıldıklarını açıklamasıyla, şehitlikte toprağa verilen Yiğit Ali Çavuş'un ailesi Adıyaman'da, Serhan Selçuk Nariçi'nin ailesi de Gölbaşı ilçesinde taziyeleri kabul ediyor. Çavuş ailesinin Gölbaşına giderek Nariçi ailesine taziyelerini iletmesinin ardından önceki gün de Nariçi ailesi Adıyaman'a giderek Çavuş ailesini ziyaret edip acılarını paylaştı. Taziye evinde birbirlerinin ellerini tutup kol kola girerek teröre karşı dimdik duran iki acılı baba konuştu.

'CAMİYE HALI ALAYIM BABA'

İki çocuğundan birini teröre kurban veren Yiğit Ali Çavuş'un babası Mehmet Çavuş, "Olaydan önce cuma namazı çıkışı konuştuk. Bana, gittiğim camide insanlar betonun üzerine kâğıt serip namaz kılıyordu. Gelecek cuma gelirken buraya birkaç halı alacağım baba' dedi. Türkiye'yi çok seviyordu ve geri dönüp ülkesinde çalışmak istiyordu. Bir lokma ekmeğini bin kişiyle paylaşacak kadar merhametli, çevresindekilerin acısını da mutluluğunu da paylaşan, yardım sever bir iyilik meleğiydi. Yiğidim giderken bile bize şehit ailesi olma onurunu bırakarak gitti. Başta Başkanımız Erdoğan olmak üzere devletimiz bizi yalnız bırakmadı ve her türlü desteği verdi. Cumhurbaşkanımızın sesini telefonda duyunca çok duygulandım. Yiğit Ali'min şehit sayılacağını söylediğinde ise yanan yüreğime adeta su serpti. Şehitlere ve ailelerine olan hassasiyetini hep duyuyorduk. Şimdi onu yaşayarak daha iyi anladım. Erdoğan, şehitler ve ailelerine olan hassasiyeti ile dünya liderleri arasında ilk ve tektir. Onun şehit ve ailelerine olan hassasiyetini dünya öğrendi. Başkan Erdoğan, terörün her türlüsü ile mücadele ediyor. Buna kimse engel olamaz" dedi.

TÜRK OLMAKTAN GURUR DUYARDI

Üç çocuğunun en küçüğünü kaybeden Serhan Selçuk Nariçi'nin babası Mehmet Nariçi de, "Oğlum karıncayı bile incitmezdi. İbadetine, örf ve ananelerimize önem veren bir Türk genci olmaktan gurur duyardı. Başkanımız Erdoğan'ın beni arayarak başsağlığı dilemesinden ve oğlumun şehit sayılacağını söylemesinden onur duydum. Başkan Erdoğan'ın oğlumu şehit saydırmasının onurunu ve gururunu yaşıyorum. Önce Yeni Zelanda saldırısında kardeşlerimiz katledildi. Sonra da Sri Lanka'da katliam yaptılar. Bu oyunları yazan terör örgütlerini ve oyunu oynayıp onlara oyuncak olan terör maşalarını lanetliyorum. Türkiye'de ve dünyanın her yerinde kandan beslenen hainler bilmeli ki saldırılarla hiçbir yere varamayacaklar" dedi.

SALDIRININ ELEBAŞISI PATLAMADA ÖLDÜ

Sri Lanka Devlet Başkanı Maithripala Sirisena, Paskalya kutlamaları sırasında kilise ve otellere gerçekleştirilen saldırıları planlayan Zahran Haşim'in başkent Kolombo'daki Shangri-La otelindeki patlamada canlı bomba olduğunu ve ceset parçalarının bulunduğunu açıkladı. Sirisena Haşim'e saldırı sırasında 'İlham' ismindeki ikinci bir bombacının da eşlik ettiğinin belirlendiğini söyledi. Sri Lanka'da 6'sı eşzamanlı 8 ayrı yerde terör saldırısı düzenlendi.

ÖLENLERİN SAYISI 253 OLARAK DEĞİŞTİRİLDİ

Sri Lanka'da terör saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı, daha önce açıklanan 359'dan 253'e düşürüldü. Sri Lanka Sağlık Bakanlığı, bombalı saldırılarda yaşamını yitirenlerin belirlenmesinde ceset parçalarının birleştirilmesi nedeniyle bir hata yaşandığını ölenlerin sayısının 253 olduğunu kaydetti. Öte yandan yetkililer, saldırıları 9 teröristin düzenlediğinin tespit edildiğini açıkladı. Saldırılarla ilgili aranan 7 kişinin fotoğrafını yayımlandı. Sri Lanka Başbakanı Ranil Wickremesinghe, aranan saldırganların yeni eylemler gerçekleştireceği konusunda uyarıda bulunmuştu.

SABAH