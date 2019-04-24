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  • Son Güncelleme: 24.04.2019 18:17

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan için taziye telefonu

Son dakika... Başkan Erdoğan, Devlet Başkanı Sirisena'ya, terör saldırılarında hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Sri LankaCumhurbaşkanı Maithripala Sirisena ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Cumhurbaşkanımız görüşmede Sri Lanka'daki terör saldırılarında hayatını kaybedenler için Sayın Maithripala Sirisena'ya taziyelerini iletmiştir" denildi.

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