Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Sri LankaCumhurbaşkanı Maithripala Sirisena ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Cumhurbaşkanımız görüşmede Sri Lanka'daki terör saldırılarında hayatını kaybedenler için Sayın Maithripala Sirisena'ya taziyelerini iletmiştir" denildi.
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