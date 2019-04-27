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  • Son Güncelleme: 27.04.2019 08:30

Şehit savcı ’ın talimatını avukatlarlar iletti

DHKP-C’nin avukatlık yapılanmasında verilen cezaların gerekçesi açıklandı. O kararda şehit savcı ’ın talimatını suikastçılara avukatlar iletti.

Kanlı suikastın talimatı avukatlardan

Terör örgütü DHKP-C'nin avukatlık yapılanmasına ilişkin 18 avukata 18 yıl 9 aya kadar verilen hapis cezalarının gerekçesi açıklandı. İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nin ında, İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet 'a yönelik talimatının avukatlar tarafından suikastçılara iletildiği kaydedildi.

SUİKAST TALİMATINI AVUKATLARLAR İLETTİ
Kararda 31 Mart 2015'te DHKP/C'li teröristler ve tarafından 'ndaki odasında rehin alınarak şehit edilen Kiraz'a yönelik suikasta ilişkin mahlaslı Berk Ercan'ın ifadesine dikkat çekildi. Bu tanığın ifadesine göre suikast talimatının, yurt dışındaki örgüt elebaşlarından Halkın Hukuk Bürosu avukatlarına gönderildiği, bu avukatlarında suikastçılara iletildiği belirtildi.

Yine tanık ifadelerinden anlaşıldığı üzere, DHKP/C üyelerinin yargılandıkları dosyalarda Halkın Hukuk Bürosu avukatları dışında cezaevinde görüşe başka bir avukatın gitmediği, ayrıca büro avukatlarının örgütün talimatlarını örgüt adına cezaevi sorumlusu olarak faaliyet yürüten kişilere aktarıldığını dile getirildi.

"BİRÇOK TALİMAT&NBSP;İLETİLDİ"
Gerekçeli kararda yer alan ifadesinde Ceyhun Bay mahlaslı gizli tanık, cezaevinde kaldığı dönemde Halkın Hukuk Bürosu avukatlarının ziyaretlerine geldiğini, kaldığı dönem cezaevi sorumlusu olan Ercan Kartal, Ali Osman Köse ve Ümit İlter tarafından avukatlar aracılığıyla kendilerine birçok talimatın iletildiğini anlattı.

18 AVUKATA HAPİS CEZASI
Kararada İdil Kültür Merkezi'ndeki gizli haberleşmenin yapıldığı özel bölmede ele geçirilen SD kart içindeki bilgiler yer aldı. Davada Barkın Timtik, Ebru Timtik, Özgür Yılmaz ve Behiç Aşçı gibi 18 avukata 3 yıl 1.5 aydan 18 yıl 9 aya kadar hapis cezaları verilmişti.

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