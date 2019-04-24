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’da teröre kurban giden Çavuş ve Nariçi’nin cenazeleri memleketlerine ulaştı

’da teröre kurban giden Çavuş ve Nariçi’nin cenazeleri, memleketleri Adıyaman’a ulaştı. Acılı babalar, birbirlerine sarılarak ağladı.

'da geçen Pazar günü yaşanan bombalı saldırıların ardından ölü sayısı 320'ye yükseldi. Saldırıları terör örgütü üstlendi. Terör kurbanları arasında yer alan İnşaat Mühendisi (25) ve Elektrik Mühendisi 'nin (34) cenazeleri dün uçakla memleketleri Adıyaman'a getirildi.

Şehitlerin yakınlarının feryatları yürekleri paramparça etti. Uçaktan cenazeler indirilirken Yiğit Ali Çavuş'un babası Mehmet Çavuş ile Serhan Selçuk Nariçi'nin babası Mehmet Nariçi, sarılarak birbirlerini teselli etti. Çavuş'un cenazesi Yeni Asri Mezarlık Şehitliği'ne, Nariçi'nin cenazesi ise Yarbaşı Belediye Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

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