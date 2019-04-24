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  • Son Güncelleme: 24.04.2019 18:15

Son dakika: 'ndan Trump'ın '1915' açıklamasına sert tepki

Başkanı Trump'ın 1915 olayları açıklamasına 'ndan çok sert tepki geldi. Dışişleri'nden yapılan açıklamada, "Bu açıklamanın hiçbir değeri yoktur. Tarihin iç siyasi mülahazalarla çarpıtılması asla kabul edilemez" denildi.

Başkanı , 1915 olaylarıyla ilgili bu yıl yine "Büyük Felaket" anlamını gelen "Meds Yeghern" ifadesini kullandı. 'ndan yapılan açıklamada "ABD Başkanı Trump'ın 1915 olaylarına ilişkin açıklamasını reddediyoruz. Bu açıklamanın hiçbir değeri yoktur. Tarihin iç siyasi mülahazalarla çarpıtılması asla kabul edilemez" denildi.

ASLA KABUL EDİLEMEZ

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''ABD Başkanı Trump'ın 1915 olaylarına ilişkin 24 Nisan 2019 tarihli açıklamasını reddediyoruz. Ermenilerin kurguladıkları sübjektif anlatıyı temel alan bu açıklamanın hiçbir değeri yoktur. Tarihin iç siyasi mülahazalarla çarpıtılması asla kabul edilemez.

Aynı dönemde Ermeni isyancılarca katledilen 500 binden fazla Müslümanın acılarını bir kez daha hatırlatarak Başkan Trump'ı adil olmaya davet ediyoruz.

TÜRKİYE ÖNERİNİN ARKASINDADIR
Türkiye, 104 yıl önce yaşanan olayların her yönüyle anlaşılması için Ortak Tarih Komisyonu kurulması önerisinin arkasındadır.

1915 olaylarındaki sorumluluklarını unutturmak isteyen radikal Ermeniler ise bu öneriye olumlu yaklaşma cesaretini gösterememektedir.

Bu vesileyle, Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılış sürecinde hayatını kaybeden Müslüman, Hristiyan, Yahudi tüm sivil Osmanlı milletlerini saygıyla anıyoruz.''

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