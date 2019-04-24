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  • Son Güncelleme: 24.04.2019 10:47

Cumhurbaşkanlığı'ndan yla ilgili flaş açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı , ile ilgili twitter hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. Altun, "1915 Olayları, doğru ve gerçek bilgiler ışığında, siyasi çıkarlara alet edilmeden ele alınmalı ve üçüncü ülkelerin tek taraflı tasarruflarına dayalı ideolojik okumalardan vazgeçilmelidir." dedi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan 1915 olaylarıyla ilgili açıklama

Cumhurbaşkanlığı'ndan 1915'te yaşanan olaylarla ilgili bir açıklama geldi. Açıklamayı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı sosyal medya hesabı üzerinden yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, nın siyasi çıkarlara alet edilmeden doğru ve gerçek bilgiler ışığında ele alınması ve üçüncü ülkelerin tek taraflı tasarruflarına dayalı ideolojik okumalardan vazgeçilmesi gerektiğini ifade etti.

Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"1915 Olayları, doğru ve gerçek bilgiler ışığında, siyasi çıkarlara alet edilmeden ele alınmalı ve üçüncü ülkelerin tek taraflı tasarruflarına dayalı ideolojik okumalardan vazgeçilmelidir.

1915 Olaylarına yönelik yapıcı ve dengeli bir yaklaşımla hareket edilmeli ve sadece bir tarafın görüşleri yerine her iki tarafın da kayıpları ve acıları dikkate alınmalıdır.

800 yıl birarada yaşayan Türklerin ve Ermenilerin bugün sahici bir diyalog yoluyla çözemeyecekleri sorun yoktur. Yeter ki sömürgeci güçlerin ülkemizi sözde iddialarıyla tedip etme girişimlerine ve tarihin siyasallaştırılmasına izin verilmesin.

1915 Olaylarının soykırım olduğuna ilişkin dünyada siyasi ve akademik oydaşma/hukuki bir karar bulunmamaktadır.

Türkiye'nin 1915 Olaylarına ilişkin çözüm girişimlerini görmezden gelerek, üçüncü ülkelerin tek taraflı tasarruflarda bulunmaları ve bağlayıcı olmayan kararlar almaları hakikatin açığa çıkarılması çabalarını zora sokmaktadır.

Ve... #ŞehitDiplomatlarımızıUnutmadık . ASALA terör örgütü tarafından katledilen şehit diplomatlarımızı saygı ve rahmetle anıyoruz. Ruhları şad olsun…"




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