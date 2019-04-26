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  • Son Güncelleme: 26.04.2019 11:08

Eski İstihbarat Daire Başkanı adliyeye sevk edildi

Geçtiğimiz günlerde "Cumhurbaşkanına hakaret", "terör örgütü propagandası yapmak" ve "terör örgütüne yardım" suçlamalarıyla hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Eski İstihbarat Daire Başkanı , emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

"Cumhurbaşkanına hakaret", "terör örgütü propagandası yapmak" ve "terör örgütüne yardım" suçlarından hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı adliyeye sevk edildi.

Uzun, sosyal medya hesabındaki paylaşımları nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturma kapsamında 23 Nisan Salı günü gözaltına alınmıştı.

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