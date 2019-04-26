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  • 26.04.2019 11:15
  • Son Güncelleme: 26.04.2019 11:15

Konya merkezli 32 ilde operasyonu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün () "mahrem askeri yapılanmasına" yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 30'u muvazzaf asker olmak üzere toplamda 50 kişi için gözaltı kararı verildi.

32 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu

Konya merkezli 32 ilde 'nün "mahrem askeri yapılanmasına" yönelik soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 50 şüpheliden 15'i yakalandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmaları devam ediyor.

Bu kapsamda Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde yapılanan FETÖ/PDY mensubu askeri personel ve bunlara mahrem imamlık yaptıkları tespit edilen şüphelilerin verdiği ifadeler kapsamında, örgütle bağlantılı oldukları belirlenen 50 zanlı hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Şüphelilerden 30'unun muvazzaf asker olduğu öğrenildi.

Harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Konya merkezli 32 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda zanlılardan 15'i gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 35 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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