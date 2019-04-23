Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Genel Başkanı Ramazan Bingöl, ramazanda, ülke genelinde sayıları 100 bine ulaşan restoranlarda her bütçeye uygun iftar menüleri sunulacağını belirterek, menülerin bu yıl 30 liradan başlayacağını bildirdi. Bu yıl da ramazan dolayısıyla özellikle büyükşehirlerde bulunan restoranlarda hummalı çalışmaların başladığını ifade eden Bingöl, yoğun bir hazırlık içerisinde iftar ve sahurları beklediklerini kaydetti.

RAMAZAN AYI İFTAR MENÜLERİ FİYATLARI

Bingöl, ülke genelinde sayıları 100 bine ulaşan restoranlarda her bütçeye uygun iftar menüleri sunulacağını belirterek, menülerin bu yıl 30 liradan başlayacağını, mekana ve çeşide göre 300 liraya kadar çıkabileceğini bildirdi.

Restoranlarda iftar zamanında çalışanları tatlı bir telaşın aldığını dile getiren Bingöl, kendilerinin oruç tutsa bile önceliklerinin müşterilerinin iftarlarını bir an önce açmalarını sağlamak olduğunu, her zaman hızlı ve sıcak servis yapmak istediklerini söyledi.

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

6 Mayıs, Pazartesi

3 Haziran, Pazartesi

2019 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

3 Haziran Ramazan Bayramının arefesidir. Ramazan bayramının birinci günü 4 Haziran Salı günüdür. 6 Haziran Perşembe günü ise Ramazan bayramının 3.günüdür. İslam alemi Ramazan ayı için gün sayıyor. İlk oruç için sabırsızlıkla bekleyen vatandaşlar, internet üzerinden tarih araştırması yapıyor. Ramazan ayında gündüzleri oruçlar tutulacak, iftar ardından vakit namazları ve teravih namazı kılınacak. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı bilgilere göre Ramazan ayı, bu yıl 6 Mayıs Pazartesi günü başlayacak. Ramazan ayının içerisinde eda edilen Kadir Gecesi ise 31 Mayıs Cuma gününe denk gelecek.