Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan, İsa Karademir'in örgüt lideri, 4 zanlının da yönetici olarak yer aldığı iddianamede toplam 41 şüpheli yer alıyor.

195 kişinin müşteki olarak yer aldığı iddianamede, 41 şüpheli hakkında, "suç işlemek için örgüt kurmak", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "banka ve bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçlarından çeşitli cezalar isteniyor.

Hazırlanan iddianamede, örgüt lideri olarak yer alan zanlı Karademir hakkında, bu suçlardan toplam bin 560 ile 3 bin 900 yıl arasında değişen hapis cezaları talep ediliyor.

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamenin kabul edilmesinin ardından çatı davanın önümüzdeki günlerde başlaması bekleniyor.

Öte yandan, aynı sanıklar için, olayda şikayetçi olmayan mağdur 3 bin 172 kişiyi, "banka ve bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık" yöntemiyle dolandırmak suçundan ayrı bir iddianame hazırlandığı öğrenildi.

Yaklaşık 1,5 yıl önce kurulduğu belirtilen firma hakkında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı da inceleme başlatmış, firmanın banka hesaplarına bloke konulmuştu. Soruşturma kapsamında daha önce İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan ve aralarında Anadolu Farm Şube Müdürü İsa Karademir'in de bulunduğu 10 firma yöneticisi ve çalışanı tutuklanmıştı.