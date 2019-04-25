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  • Son Güncelleme: 25.04.2019 21:42

Temsilcisi o belgeyi paylaştı! "nda İş sı çalışanları..."

Yüksek Kurulu () Özel, 'daki bazı ilçe seçim kurullarınca görevlendirilen başkan ve üyelerinin kamu görevlileri yerine, özel ve çalışanları olduğunun tespit edildiğini bildirdi.

AK Parti o belgeyi paylaştı! Sandık kurulunda İş Bankası çalışanları...

, yaptığı açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanlığı inin iptali ve yenilenmesi istemiyle yaptıkları olağanüstü itirazda dile getirdikleri bir iddialarının da sandık kurullarının oluşturulmasına dair tespit edilen usulsüzlükler olduğunu hatırlattı.

İlgili kanun gereği sandık başkanlığı görevinin ancak kamu görevlileri tarafından yürütülmesi gerektiğini, üyelerinin nasıl belirleneceğinin de kanunda belli olduğunu ifade eden Özel, bu düzenlemelere aykırı olarak bazı sandık başkanları ve üyelerinin kamu görevlisi olmayanların arasından belirlendiğinin tespit edildiğini kaydetti.

Recep Özel, İstanbul'daki bazı ilçe seçim kurullarından alınan sandık kurulu başkan ve üyelerine ilişkin listeleri sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan paylaştı.

Özel, listede görevlendirilen sandık kurulu başkan ve üyelerinin arasında kamu görevlileri yerine, özel ve çalışanlarının olduğunun tespit edildiğini bildirdi.

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