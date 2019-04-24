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  • Son Güncelleme: 24.04.2019 13:28

elebaşından alçak talimat: Darbeyi arındırdın

elebaşı , darbe girişimini "arındırma" talimatı verdi. Son yayınladığı videosunda daha önce gerçekleşen darbelere atıfta bulunan elebaşı, yarım kalan işlerin "arındırılması" halinde örgüt mensuplarının cennete gidebileceğini söyledi.

elebaşı yayınladığı son videosunda örgüt üyelerine darbe girişimini "arındırma" talimatı verdi.

Türkiye'de daha önce gerçekleşen darbelere atıfta bulunan elebaşı, bu ayların kirlendiğini, yarım kalan işlerin "arındırılması" halinde örgüt mensuplarının cennete gidebileceğini söyledi.

FETÖ elebaşı konuşmasının bir kısmında, şöyle konuştu:

"Şimdiye kadar 27 Mayıs görmüş olanlar olarak, 12 Martı görmüş olanlar olarak, Haziran, Temmuz, Haziran görmüş olanlar... Bir de ne vardı Aralık filan mı? Aralık vardı galiba, bir de Temmuz vardı. Temmuz görmüş olanlar. Ayların çoğu kirlenmiş. Efendim onların arındırılmasını Allah (celle celaluhu) size bırakmış. Cenab-ı Hakk size o kadar iş bırakmasaydı, onlarla beraber nasıl cennete girecektiniz ki? Hazreti Ebu Bekir ile beraber nasıl olacaktınız ki?"

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