Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan Kağıthane'de çöken binayla ilgili flaş açıklama

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul Kağıthane'de bir inşaatın istinat duvarının çökmesinin ardından tahliye edilen 4 katlı binanın çökmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum'un açıklamalarından notlar;

* 26 binamızı can güvenliği sebebiyle boşalttık. Ve vatandaşlarımızı misafirhaneler ve otellerde misafir ediyoruz. Onlara ilişkin her türlü yardımı desteği, Kağıthane Belediyemiz ve Valiliğimiz koordinasyonunda yürütüyoruz.

* Teknik rapor neticesinde hem de alacağımız bu riskli binaların tespiti neticesinde kentsel dönüşüm projesini burada başlatacağız. Görünen o ki, aşağı yol ile yukarıdaki Talatpaşa Caddesi içerisinde kalan ve 68 binada 600 konutu ilgilendiren alanda tespitlerimizin yapılmasına müteakip, riskli binalarımızın tespit edilerek yıkılması ve akabinde de kentsel dönüşüm projesini bu bölgede yapmak istiyoruz.

* Vatandaşlarımız ile de bu noktada görüşmelerimizi belediyemiz ve valiliğimiz yürütüyor. Yatay mimari esaslı, bizim mahalle kültürümüzü yansıtacak proje olacak.

* Biliyorsunuz Kartal'da da kaza meydana geldi. Burada sevindirici olan hiçbir vatandaşımızın hayatını kaybetmemesi. Ama görünen o ki biz bu projeleri ki sayın Valimiz ile bu noktada; İstanbul'un tüm ilçelerinde bu halde olan istinat duvarları inşası, başlamış ama inşası devam etmeyen tüm projelerin tespitlerini yapacaklar.

* Bu kaza sebebiyle tüm Kağıthane Belediyesi'ne buradaki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Projeyi en kısa zamanda hazırlayacağımızı belirtmek isterim.

VALİLİKLERDEN RİSKLİ ALANLARIN BİLDİRİLMESİNİ İSTEDİK

* İnşaat firmasıyla alakalı Çevre Şehircilik İl Müdürlüğümüz savcılığımıza suç duyurusunda bulundu. Savcılığımız gerekli incelemeyi yapacaktır. Firmanın bir suçu var ise de hukuken bu yapmış olduğu inşaattan kaynaklı problemlerin savcılık kanalıyla gereği yapılacaktır.

* Bioteknik raporda zeminle ilgili neticeyi alacağız. Görünen o ki zeminde sorun söz konusu değil. Burada uzun süre beklemekten kaynaklı istimlak duvarında göçme söz konusu biz bizim tarafımızdan vatandaşımızı mağdur etmeyecek şekilde riskli alanların tespiti yapılmasıyla ilgili talimat olarak gönderdik.

* Vatandaşımızın bir sözleşmesi var. Hak sahibi geciktirmiş, vatandaşlarımız bu sıkıntıyı yaşıyor görünüyor. 6306 sayılı yasada değişime gittik. Düzenleme yaptık. Düzenleme çerçevesinde yürütülecek.

* Toplamda 26 binayı boşalttı valimiz. Yıkılanlarla birlikte 24 tane. Bu alanda 68 bina söz konusu. Vatandaşlarımızla konuşarak mağdur etmeyecek şekilde çalışmamızı yapacağız.