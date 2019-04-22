CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Çubuk'ta Şehit Er Yener Kırıkcı için düzenlenen cenaze törenine katıldı. Bu sırada bir grubun saldırısına uğradı. Korumalarının yanı sıra özel harekat, polis ve jandarma ekipleri tarafından bir evde koruma altına alındı. Törende bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kılıçdaroğlu'nun bulunduğu eve gidip çevredeki vatandaşlara sakin olmaları çağrısı yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu daha sonra Bakan Akar, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya eşliğinde evden çıktı. Zırhlı araca bindirilen Kılıçdaroğlu, güvenlik güçleri gözetiminde bölgeden uzaklaştırıldı. Başkan Tayyip Erdoğan olayı saniye saniye takip ederken, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da düğmeye bastı. Şu ana kadar 6 kişinin gözaltına alındığı vurgulandı. Soruşturmanın sürdüğü açıklandı.



BAKANLAR YALNIZ BIRAKMADI

Törende bulunan Bakan Selçuk da (sağdan ikinci) Akar'a eşlik etti. İki Bakan, Kılıçdaroğlu'nu evden çıkardı.



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Sayın Kılıçdaroğlu'na yapılan çirkin saldırıyı kınıyor, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şiddet, demokratik bir hak arama ve tepki verme yöntemi olamaz. Kimsenin hukukun dışına çıkmasına müsaade edilmeyecektir. Gerekli hukuki süreç başlatılmıştır.





TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Saldırıyı kınıyoruz. Provokasyon amacı taşıyabilir.



Binali Yıldırım: Biz hep birlikte Türkiye'yiz. Gün ayrışma günü değil, teröre karşı birlik olma günüdür. Sayın Kılıçdaroğlu'na geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.



Adalet Bakanı Abdülhamit Gül: Menfur saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şiddetin siyasete gölge düşürmesine izin vermeyeceğiz.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: Sayın Kılıçdaroğlu'na karşı gerçekleştirilen müessif saldırı son derece üzüntü verici ve asla kabul edilemez.



AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Her türlü şiddet eylemini kınıyoruz. Hukuk dışına çıkmaya kimsenin hakkı yoktur.