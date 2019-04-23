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  • Son Güncelleme: 23.04.2019 16:26

Son dakika: açıkladı! Terör hedefleri imha edildi

'nın hesabı üzerinden yapılan açıklamada, '' kuzeyi Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekâtı neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve olarak kullanılan hedefler imha edildi.'' denildi.

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