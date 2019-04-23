Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine hava harekatı düzenlendi. Harekat sonucu, bölücü terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.
Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! Terör hedefleri imha edildi
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, ''Irak kuzeyi Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekâtı neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.'' denildi.
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