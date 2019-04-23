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  • 23.04.2019 18:16
  • Son Güncelleme: 23.04.2019 18:17

'da ortalık savaş alanına döndü

, 'da iki aile arasında telefon alışverişinden kaynaklandığı öne sürülen da bir otomobile pompalı tüfekle ateş açılarak, sopalı saldırı düzenlendi. Kavgada, iki kişi yaralanırken o anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.


Yeşilkent Mahallesi, Fatih Caddesi'nde saat 14.30 sıralarında meydana gelen olayda iddiaya göre, ikinci el telefon alışverişinden kaynaklanan anlaşmazlık nedeniyle bir otomobile pompalı tüfekle ateş açıldı, ardından genç bir kız elindeki sopa ile otomobile doğru yöneldi.

Otomobilde bulunan sürücü ile bir kişi hafif yaralandı. Olay üzerine iki tarafın yakınları birbirlerine saldırmak istedi. Avcılar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri kısa sürede olaya müdahale etti.

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