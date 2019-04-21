Kirli ajanda

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili soruşturma sürerken şok bir gelişme yaşandı. İBirleşik Arap Emirlikleri (BAE) istihbaratına mensup iki ajan Z.H. ve S.S., İstanbul Esenyurt'ta yakalandı. Filistin asıllı casuslar tutuklandı. Ajanların BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın tetikçiliğini yapan ve 'Ortadoğu'nun kiralık katili' olarak anılan Muhammed Dahlan'ın adamları olduğu ortaya çıktı. Şüphelilerin Dahlan'a bağlı bir şekilde faaliyet yürüttükleri anlaşıldı. Ajanların, bazı ülkelerin başkonsolosluk binalarına ilişkin konum ve koordinat bilgilerini BAE'ye ilettikleri bilgisine ulaşıldı. Şüphelilerden birinin Kaşıkçı cinayetinde ifadesi alınan bir kişi ile görüştüğü saptandı.

EMİR SOMER