Kahramanlara veda

Türkiye, şehitlerine ağladı. Kuzey Irak'ın Zap bölgesindeki PKK'lı teröristler, yoğun sisten faydalanarak Hakkari'nin Çukurca İlçesi Güven Dağ Üs Bölgesi'ne saldırdı. Sözleşmeli Erler Erhan Çiyapul (22), Murat Şahin, (23) Şevket Çetin (27) ve Yener Kırıkcı (26) şehit olurken, 6 asker de yaralandı. Güvenlik güçleri, teröristlere ateş açtı. En az 20 teröristin öldürüldüğü açıklandı. Operasyonlar sürerken, şehit askerler için dün tören yapıldı. Selahaddin Eyyübi Havalimanı'nda düzenlenen törene Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve kuvvet komutanları da katıldı. Törenin ardından Şehit Çiyapul'un cenazesi memleketi Iğdır'a, Şahin'in cenazesi Giresun'a, Çetin'in cenazesi Kırıkkale'ye, Kırıkçı'nın cenazesi ise Ankara'ya uğurlandı. Sözleşmeli Er Şahin, Hacer Ök qile nişanlıydı. Ramazan bayramından sonra da düğün yapacaktı. Şahit Kırıkcı'nın dayısı Yüksel Tuzcu da 1993 yılında Hakkari'nin Çukurca ilçesinde şehadete ulaşmıştı.



*Sınır birliklerini denetleyen Bakan Akar, şehitler için başsağlığı diledi.