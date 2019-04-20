Van'da korkutan deprem!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgilere göre, merkez üssü Mollakasım olan saat 22:39'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Deprem yerin 1.3 kilometre derinliğinde meydana geldi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgilere göre, merkez üssü Mollakasım olan saat 22:39'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Deprem yerin 1.3 kilometre derinliğinde meydana geldi.
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