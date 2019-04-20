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  • Son Güncelleme: 21.04.2019 00:13

'da korkutan !

'ın Tuşba ilçesine bağlı Mollakasım Köyü'nde saat 22:39'da 3,5 büyüklüğünde meydana geldi.

Van'da korkutan deprem!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Araştırma Enstitüsünden alınan bilgilere göre, merkez üssü Mollakasım olan saat 22:39'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Deprem yerin 1.3 kilometre derinliğinde meydana geldi.

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