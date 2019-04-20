Van'da korkutan deprem!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgilere göre, merkez üssü Mollakasım olan saat 22:39'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Deprem yerin 1.3 kilometre derinliğinde meydana geldi.