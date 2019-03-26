CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 31 Mart yerel seçimlerinde HDP ile ittifak görüşmeleri yapmadığına yönelik açıklaması bizzat HDP tarafından yalanlandı.HDP'nin Mardin Belediye Başkan Adayı Ahmet Türk , 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin görüşme teklifinin CHP'den geldiğini, sabah kahvaltısında buluştuklarını belirterek, "Seçmen başında doğru kararlarla, doğru adaylarla gerçekten bu yerel seçimlerde daha başarılı olmanın artık kaçınılmaz olduğunu hepimizin görmesi gerek. Söylediklerimiz doğru şeylerdi. Yapılması gereken şeylerdi" dedi.Ahmet Türk, "Kemal Kılıçdaroğlu dinledi mi sizi?" sorusuna, "Söylediklerimi hep onayladı. Yani yapılması gereken, yürütülmesi gereken politikalar konusunda karşı çıkmadı" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, PKK/KCK terör örgütüyle iltisaklı 224 kişinin CHP listelerinden belediye başkan adayı gösterilmesi hakkında özel bir televizyon kanalında açıklamada bulundu. Kılıçdaroğlu, partisinin HDP'yle ittifak kurduğu yönündeki eleştirilere; "Hayır. Zaten görüşme yapsam onların istihbarat örgütleri var. Derler ki 'Kılıçdaroğlu, şu dakika, şu saatte, şu otelde, şu yolda, şu caddede görüştü.' Biz onları bilmiyor muyuz? Biliyoruz. Böyle bir şey yok" iddiasında bulundu.HDP'nin Mardin Belediye Başkan Adayı Ahmet Türk'ün 2018 Kasım ayında RS FM'de Yavuz Oğan'a yaptığı açıklamalar, Kemal Kılıçdaroğlu'nun "HDP'yle ittifak görüşmeleri yapmadık" sözlerini yalanlıyor.Ahmet Türk, Yavuz Oğan'ın sorularını şöyle cevaplandırdı:Ahmet Türk: "Tabi bir yemek değildi. Sabah kahvaltısında bir araya geldik. Arkadaşımızın eski milletvekili o partiden. Böyle bir görüşmenin mümkün olup olmadığını sordu. Ben de 'Niye olmasın' dedim. Yani bu teklif bizden gitmedi. Görüşme teklifi. Onlardan geldi. (Kemal Kılıçdaroğlu'ndan) Seçmen başında doğru kararlarla, doğru adaylarla gerçekten bu yerel seçimlerde daha başarılı olmanın artık kaçınılmaz olduğunu hepimizin görmesi gerek. Demokrasiyi savunabilecek, demokrasiyi esas alan, demokrasi prensiplerini uygulayabilen ve bunu yürütebilen bazı yerlerde o adaylar, etrafında bütünleşmek gerek diye düşünüyorum."

Ahmet Türk: "Evet inanıyorum ki söylediklerimiz biraz etkili olur. Çünkü söylediklerimiz doğru şeylerdi. Yapılması gereken şeylerdi. Sayın Kılıçdaroğlunu biliyorsunuz. Öyle çok açık konuşmaz"Ahmet Türk: "Tamam ama söylediklerimi hep onayladı. Yani yapılması gereken, yürütülmesi gereken politikalar konusunda karşı çıkmadı."KENAN KIRAN / SABAH