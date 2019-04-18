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  • 18.04.2019 14:50
  • Son Güncelleme: 18.04.2019 14:50

'den 'un diyetini istiyor

31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde büyükşehirlerin birçoğunda aday çıkarmayarak 'yi destekleyen terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı , seçimlerin sonuçlanmasının ardından CHP'den desteklerinin karşılığını beklemeye başladı.

HDP CHP'den İstanbul'un diyetini istiyor

Türkiye, 31 Mart 2019 yerel seçimlerini geride bıraktı. AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'na karşı, -İP--SP'nin oluşturduğu Zillet İttifakı seçimlerde yarıştı. Seçim öncesi meydanlarda CHP kanadı her ne kadar ittifakı reddetse de, HDP kanadı kirli birlikteliği birçok kez açıkça itiraf etti.

DİYET ÖDEME ZAMANI
Sandıkta yapılan türlü usulsüzlüklerle birlikte terör örgütünün desteği ile Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen 'nun dün YSK tarafından mazbatasını almasının ardından, HDP uzantıları harekete geçti. Seçim döneminde verdikleri desteğin karşılığını bekleyen HDP'liler, bu taleplerini açıkça ortaya koydu. İstanbul sokaklarında bazı metro istasyonlarında terör örgütünün sloganlarının yazılmasının yanı sıra, sosyal medya üzerinden de birçok HDP'li isim CHP'ye açıkça mesaj gönderdi. "İstanbul ve Ankara'yı bizim sayemizde kazandınız" mesajlarıyla CHP'ye aba altından sopa gösteren terör örgütünün siyasi kanadı, adeta açıkça "şimdi diyet ödeme zamanı" dedi.

İŞTE CHP-HDP ARASINDAKİ İŞ BİRLİĞİNİ ORTAYA KOYAN PAYLAŞIMLAR







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