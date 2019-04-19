Türkiye tarihinin en şaibeli seçimlerinden birinin ardından mazbatayı adeta gasp ederek alan Ekrem İmamoğlu'nu iyice parlatmak isteyen FETÖ, örgütün Afrika yapılanmasının çektiği videolarla bu amaç doğrultusunda çalışmaya başladı.

Şaibe ve usulsüzlüklerle başa geçen CHP, İP ve HDP'nin oluşturduğu Zillet İttifakı'nın adayı İmamoğlu'nu seçim süreci boyunca yaptıkları algı oyunu haberlerle parlatan FETÖ, seçim sonrası da desteğini esirgemedi. Seçimlerdeki usulsüzlük ve şaibelerin ayyuka çıkmasına rağmen YSK'ya yapılan baskı ile oldu bittiye getirilerek mazbata verilen İmamoğlu'na sözde Afrika ülkelerinden verilen desteğin arkasından FETÖ'nün o ülkelerdeki yapılanması çıktı.

FETÖ'CÜ HESAPLAR YAYDI

Sosyal medyada FETÖ üyesi kişilerce yönetildiği bilinen @kacsaatolduson isimli hesaptan servis edilen video, terör örgütü FETÖ'nün kapatılan kanalı Samanyolu tarafından haberleştirilerek okuyuculara aktarıldı.

FETÖ OKULLARININ MÜZİK KOROSU ÇIKTI

Paylaşılan videoda "İmamoğlu'na mazbatayı ver" şarkısını söyleyen topluluktaki kişilerin, örgütün Afrika okullarında bulunan müzik korosu üyesi oldukları ortaya çıktı. 15 Temmuz'dan sonra dünyadaki birçok ülkede okullarının kapatılmasına rağmen Afrika'da hala aktif bir şekilde faaliyetlerine devam eden FETÖ, bu ülkeler üzerinden yürüttüğü çalışmalarda algı operasyonlarına devam ediyor.