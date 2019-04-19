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  • 19.04.2019 20:31
  • Son Güncelleme: 19.04.2019 20:39

'den 'na açık destek! FETÖ okullarının müzik korosu üyelerine "mazbata" şarkısı söyletip yaydılar

AK Parti'nin YSK'ya yaptığı itirazlar sonuçlanmadan oldu bittiye getirilerek mazbatası verilen 'na, 'cülerin açık desteği devam ediyor. Seçim süresi boyunca FETÖ'cüler tarafından aleni şekilde desteklenen İmamoğlu'na verilen bu destek seçimlerin ardından da artarak devam ediyor.

Türkiye tarihinin en şaibeli seçimlerinden birinin ardından mazbatayı adeta gasp ederek alan 'nu iyice parlatmak isteyen , örgütün yapılanmasının çektiği videolarla bu amaç doğrultusunda çalışmaya başladı.

Şaibe ve usulsüzlüklerle başa geçen , İP ve 'nin oluşturduğu Zillet İttifakı'nın adayı İmamoğlu'nu seçim süreci boyunca yaptıkları algı oyunu le parlatan FETÖ, seçim sonrası da desteğini esirgemedi. Seçimlerdeki usulsüzlük ve şaibelerin ayyuka çıkmasına rağmen YSK'ya yapılan baskı ile oldu bittiye getirilerek mazbata verilen İmamoğlu'na sözde Afrika ülkelerinden verilen desteğin arkasından FETÖ'nün o ülkelerdeki yapılanması çıktı.

FETÖ'CÜ HESAPLAR YAYDI
Sosyal medyada FETÖ üyesi kişilerce yönetildiği bilinen @kacsaatolduson isimli hesaptan servis edilen video, terör örgütü FETÖ'nün kapatılan kanalı Samanyolu tarafından haberleştirilerek okuyuculara aktarıldı.

FETÖ OKULLARININ MÜZİK KOROSU ÇIKTI
Paylaşılan videoda "İmamoğlu'na mazbatayı ver" şarkısını söyleyen topluluktaki kişilerin, örgütün Afrika okullarında bulunan müzik korosu üyesi oldukları ortaya çıktı. 15 Temmuz'dan sonra dünyadaki birçok ülkede okullarının kapatılmasına rağmen Afrika'da hala aktif bir şekilde faaliyetlerine devam eden FETÖ, bu ülkeler üzerinden yürüttüğü çalışmalarda algı operasyonlarına devam ediyor.

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