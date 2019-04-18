İmamoğlu, FETÖ ve PKK'ya devletin güvenliği hassas belgelerini mi açıyor?

İlk işinin İstanbulluya hizmet olacağını söyleyen İmamoğlu, gözünü İstanbulluya yapılan hizmetlere dikti. İmamoğlu ilk günden devlet güvenliğini tehdit etmeye başladı. Ekrem İmamoğlu, bu hamlesiyle İstabul hakkındaki tüm kritik ve istihbari bilgilerin de olduğu veri tabanını ortakları olan HDP ve FETÖ ile paylaşacak.

KRİTİK BİLGİLERİ KOPYALAMASI İÇİN BİR EKİP GÖREVLENDİRDİ

İmamoğlu yayınladığı genelgede hiç bir ihbar veya şikayet bulunmadığı halde, müfettişlere ve uzman sıfatıyla dışarıdan üç kişiyi, inceleme ve araştırma yaptırma adı altında Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşlarının tüm elektronik veritabanı ve altyapısını kopyalamakla yetkilendirdi.

İnceleme araştırmanın ötesinde "kopyalama" talimatı vermesi de İmamoğlu'nun ne kadar kötü niyetli bir plan yaptığını gösteriyor. İmamoğlu'nun "dışarıdan" veri tabını inceleme-kopyalama hizmeti almayı planladığı kişileri, engelle karşılaşması durumunda kendi danışmanı olarak işe alma yöntemini de seçenekler arasında tuttuğu konuşuluyor. Bu nedenle, kötü niyetli kullanıma çok açık yetkilendirme yazısı, kopyalama

yönünden açıkça kanuna aykırıdır. Görevi kötüye kullanma suçunu oluşturmaktadır.

"KAMUNUN SİBER GÜVENLİĞİ AÇISINDAN NASIL BÖYLE BİR ŞEY YAPABİLİRSİNİZ?"

AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Güler, "Kamu kuruluşunda görevlendirme koşulları bellidir. Belediyemiz müfettişlerinden belediyemiz çalışanlarından veya dışarıdan görevlendirilecek 3 uzman ile belediyemiz ve bağlı kuruluşlarının elektronik veri tabanlarında her türlü araştırma yapılması... Siz belediye çalışanlarının dışından herhangi bir kişiyi elektronik veri tabanı için nasıl görevlendirebilirsiniz, hangi yetkiyle? Belediye başkanı değil ne olursanız olun. Herhangi 3-5 kişiyi görevlendirebilir misiniz? Kamunun siber güvenliği açısından nasıl böyle bir şey yapabilirsiniz? Yaptığınız işlem nedir? Dışarıdan sokaktan geçen herkesi çalıştır o zaman." dedi.

MAZBATA İPTAL EDİLSE DAHİ BU BİLGİLER İMAMOĞLU'NDA OLACAK

İmamoğlu, belediye personeli veya devlet memuru olmayan dışarıdan 3 kişiyi resmi yazıyla İBBnin tüm veri tabanını kopyalamak ile görevlendirmekle İstabul'un tüm mahrem ve istihbari bilgileri kopyalatmış olacak. Mazbata iptal edilse dahi bu bilgiler İmamoğlu'nda olacak.

İŞTE SKANDAL YETKİ İLE İBB'DEN KOPYALANACAK VERİ TABANINDA YER ALANLAR

- MİT tesislerinin tüm detayları.

- Askeri tesislerin tüm detayları.

- Cumhurbaşkanlığı dahil tüm devlet kurumlarının İstanbul yerleşkelerinin detayları da bulunmaktadır.